Павел Дуров анонсировал появление официальной рекламы в Telegram

Личные данные пользователя будут оставаться конфиденциальными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Создатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление в мессенджере официальных рекламных сообщений. Он пообещал, что они не будут мешать пользователям, так как большинство из них вряд ли заметит это обновление.

Как рассказал Дуров в своем Telegram-канале, реклама будет ненавязчивой. Для ее показа не будут использоваться личные данные, так как "конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна". Наконец, в официальных рекламных сообщениях будет мало текста и совсем не будет ссылок или фотографий.

"В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис", - рассказал Дуров.

Как ранее писал сайт kp.ru, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров составил список недооцененных и переоцененных вещей. В первый список он внес, в частности, сон и одиночество. Во второй - социальные сети.