Генштаб Украины подтвердил использование ударного турецкого дрона Bayraktar в Донбассе

Украина закупила у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории Фото: REUTERS

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил использование ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Это первый случай применения купленной у Турции техники.

Как сообщили в Генштабе, 26 октября 2021 года беспилотник управляемой бомбой уничтожил пушку противника. Как ранее сообщали украинские СМИ, это произошло между 14:35 и 15:15 по местному времени. Дрон не пересекал линию столкновения и был запущен якобы лишь для того, чтобы обстрелы украинских позиций прекратились, пишет ТАСС.

По словам украинский властей, Киев закупил у Турции ударные беспилотники для "сдерживания" России и защиты своей территории.

Как ранее писал сайт kp.ru, первыми артиллерийский огонь по позициям ополчения во вторник, 26 октября, открыли Вооруженные силы Украины. При этом пострадали несколько гражданских строений. Судя по всему, донецкая сторона открыла ответный огонь на подавление. Украинские военные решили после этого применить военный беспилотник Bayraktar.