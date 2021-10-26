Украина заявила о желании продлить с Россией контракт о транзите газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова подписать с "Газпромом" долгосрочный контракт о транзите через территорию своей страны не менее 45 миллиардов куб. м газа в год.

- Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт, не дожидаясь 2024 года. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10-15 лет, - сказал он в интервью "Телевизионной службе новостей" украинского телеканала "1+1".

Также по словам Макогона, российская сторона пока не предоставила ответ на данное предложение от Украины.

Глава "Оператор ГТС Украины" добавил, что страна будет вынуждена оптимизировать свою газотранспортную систему, если Россия после 2024 года прекратит транзит газа через ее территорию.