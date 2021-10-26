Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в истории по версии Forbes Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель, инженер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в мировой истории по версии журнала Forbes.

По оценкам издания, он владеет состоянием в 272,3 миллиарда долларов. Такого показателя он добился на фоне резкого роста стоимости акций компании Tesla - в понедельник их рост превысил 13%, что обеспечило для компании преодоление рыночной стоимости в 1 триллион долларов. из-за этого капитал Маска тоже вырос, причем более чем на 41 миллиард долларов всего за один день.

До этого Маск уже был в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Так, по состоянию на 28 сентября текущего года его состояние составило более 203,4 миллиарда долларов. Вторую строчку рейтинга занимает глава компании Amazon Джефф Безос, а тройку богатеев замыкает гендиректор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно.