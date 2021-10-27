Военный эксперт Йонссон назвал Россию единственной угрозой Швеции

Эксперт назвал военные учения на острове Готланд сигналом Швеции в адрес России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совместные военные учения Швеции и США на острове Готланд стали мощным сигналом в адрес России, заявил в эфире канала SVT старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон.

По его словам, во время маневров в Балтийском использовали систему залпового огня M142 Himars – самое дальнобойное оружие, когда-либо испытанное в Швеции. В его зону поражения вошла и часть территории РФ.

"Это четкий и ясный сигнал, призванный упрочить сдерживающий фактор против потенциальных угроз острову Готланд", - констатировал Йонссон, уточнив, что единственной угрозой Швеции сейчас является Россия.

Как ранее писал сайт kp.ru, жители Финляндии стали значительно хуже относиться к России, свидетельствуют данные опроса национального Аналитического центра деловой жизни.

Одна из причин такого изменения отношения – это страх вторжения российских войск в страну. Так, 60% респондентов признались, что видят в России военную угрозу.