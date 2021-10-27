Премьер Израиля одобрил допуск в страну привитых "Спутником V" туристов с 15 ноября 2021

Вакцинированные "Спутником V" смогут попасть в Израиль Фото: REUTERS

Инициативу министра туризма Израиля Йоэля Развозова о допуске в страну туристов, привитых российской вакциной "Спутник V", одобрили на совещании под руководством премьер-министра Нафтали Беннета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

Согласно решению, с 15 ноября 2021 года в Израиль смогут попасть граждане с сертификатом о вакцинации от коронавируса "Спутником V". Чтобы оно вступило в силу, необходимо, чтобы его одобрил кабинет министров.

Как ранее писал сайт kp.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила рассмотрение заявки на одобрение "Спутника V". Организация подтвердила, что процесс сертификации российской вакцины от COVID-19 идет в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию для проведения всех необходимых проверок и оформления документов для одобрения "Спутника V".