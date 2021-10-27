Марка Цукерберга и его жену обвинили в сексуальных домогательствах

Присцилла Чан и Марк Цукерберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Против главы компании Facebook Марка Цукерберга и его супруги Присциллы Чан направлен иск о сексуальных домогательствах, дискриминации и несвоевременной выплате зарплаты. Об этом сообщает телеканал NBC.

В роли истцов выступили Джон Доу и Миа Кинг. Доу с января 2017 года по март 2019 года работал в семье "управляющим домашним хозяйством". Кинг с мая 2018 года по февраль 2019 года была сотрудницей компании Limitless Specialty Services LLC, которая обеспечивала безопасность семьи Цукерберг.

Подробности показаний Доу и Кинга не приводятся. Известно только, что иск подан 20 сентября, и судебного решения по нему пока нет.

Представитель семьи Бен ЛаБолт усомнился в правдивости выдвинутых обвинений. Он подчеркнул, что они "направлены на то, чтобы несправедливо унизить наших коллег".

Как ранее писал сайт kp.ru, по мнению министра по делам разведки Израиля, отставного генерала армии Элазара Штерна, руководителям не стоит уделять большого внимания анонимным сообщениям о сексуальных домогательствах. По крайней мере, придавать им стоит гораздо меньше значения, чем принято сейчас.