Взрыв газа произошел в жилом доме под Москвой

В жилом доме под Москвой произошел взрыв газа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Взрыв газа произошел в городе Красногорске Московской области, в результате произошедшего пострадавших нет. Об этом сообщил источник kp.ru.

- Взрыв газа случился в квартире на Железнодорожном проезде, на пятом этаже. По предварительной информации, хозяин квартиры решил переместить газовую плиту немного на другое место, — рассказал собеседник издания.

Для этих целей мужчина пригласил работника, который начал пилить трубу, не перекрыв газ. После этого произошел взрыв. Пострадавших нет, обрушения тоже. Однако сторона дома никак не пострадала, на второй повреждены два окна.

Ранее в многоквартирном жилом доме в городе Видное Московской области произошел взрыв газа. В результате происшествия госпитализация никому не потребовалась, взрыв повредил стену между комнатами. Как сообщали очевидцы, инцидент произошел в пятиэтажном доме на улице Советской из-за утечки бытового газа. В момент взрыва в квартире находились пять несовершеннолетних в возрасте от полутора до восьми лет. Никто из них не пострадал.