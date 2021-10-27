Глава Федерации независимых профсоюзов призвал к обязательной вакцинации всех взрослых в России

Федерация независимых профсоюзов России призвала от добровольной вакцинации перейти к обязательной. Фото: Мария ЛЕНЦ

Руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал к обязательной вакцинации всего взрослого населения России. Такое заявление он сделал на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».

«Я понимаю, это непопулярный призыв… наступает такой момент, когда от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит популяции, человеческой популяции в нашей стране», - цитирует Шмакова РИА Новости.

Такое предложение ФНПР уже высказывала летом 2021 года. На официальном сайте Федерации было опубликовано обращение к правительству Российской Федерации с призывом принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения страны, кроме тех людей, у кого есть медицинские противопоказания. Тогда же, комментируя kp.ru это предложение, Михаил Шмаков предложил отстранять невакцинированных от работы без сохранения заработной платы.