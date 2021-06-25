Федерация независимых профсоюзов: «Тех, кто не привился - отстранять от работы без сохранения зарплаты»

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратились к правительству России с призывом принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения.

«Правительству Российской Федерации - принять решение об обязательной вакцинации всего взрослого населения в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, за исключением граждан, имеющих противопоказания к профилактической прививке против COVID-19, а также имеющих необходимый уровень антител, в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции и продолжения восстановления допандемического уровня развития экономики и рынка труда», - говорится в обращении, опубликованном на сайте ФНПР.

В этом же документе РСПП и ФНПР призвали трудящихся «сделать прививку, чтобы эффективно трудиться и обезопасить своих близких и родных», а работодателей - «использовать имеющиеся у них возможности для вакцинации работников».

«Наша основная цель заключается в том, чтобы остановить распространение вируса на рабочих местах и обеспечить защиту работников. В противном случае развитие новых волн коронавирусной инфекции может повлечь необходимость принятия решений о закрытии предприятий на неопределенный срок».

В документе отмечается, что «сложилась парадоксальная ситуация — Россия первой зарегистрировала эффективную вакцину, а уровень вакцинации населения один из самых низких среди развитых стран».

«Комсомолка» связалась с председателем ФНПР Михаилом Шмаковым.

- Это необходимо было сделать! - сказал профсоюзный лидер. - Если человек не привит, не имеет антител, то это наносит ущерб охране труда на предприятиях. Тот, кто принципиально не хочет вакцинироваться, представляет угрозу здоровью и безопасности тех, кто трудится на соседних рабочих местах. Поэтому надо либо всем вакцинироваться, либо таких людей, не имеющих антител и не привитых не допускать до работы. Как сварщика не допускают без защитной маски — вот и все, никакой политики. Только охрана труда.

- А тех, кто не привился, с ними как — увольнять? По законам ковидного времени?

- Нет, если есть возможность, то пусть работают удаленно. А если профессия не предполагает удаленной работы — фрезеровщик, например, как он может дистанционно работать, то не допускать до работы. Но увольнять не должны. Он остается просто без зарплаты.

- Пока не одумается?

- Пока не сойдет пандемия — не вечно же она будет. А как сойдет, то эти ограничительные меры надо будет отменять.

- А вы сами привились?

- Я в январе переболел, и у меня уровень антител высокий. Как только он начнет понижаться, я обязательно привьюсь. Это во-первых. А во-вторых могу сказать, что в красной зоне быть не сахар. Никому не рекомендую.

- А у вас в аппарате ФНПР сколько привилось?

- Мы работаем с людьми и нужно быть вакцинированным, чтобы самому не заразиться. У нас привилось процентов 20 — это на среднегородском уровне. Ну сейчас потянулись уже, думаю на следующей неделе уже вырастет, думаю, до 50 процентов. К сожалению, и у нас в аппарате есть летальные исходы из-за ковида. И не надо слушать всякие голоса из подворотни и блогеров, которые заряжены теми, кто специально инициирует негативное отношение к вакцинации. У нас бесплатная вакцинация, мы первыми в мире создали реально действующий препарат, а у нас к этому отношение, скажем так прохладное.

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