Лавров заявил об афганских террористах, которые проникают в соседние страны под видом беженцев

Сергей Лавров заявил, что под видом беженцев из Афганистана в соседние страны могут проникть террористы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Лавров заявил, что под видом беженцев из Афганистана в соседние страны могут проникать террористы. Такое заявление глава МИД России сделал в среду, 27 октября, в видеообращении к участникам министерской встречи стран-соседей Афганистана: представителей Ирана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Глава МИД России предложил методы, которые помогут предотвратить проникновение террористов, маскирующихся под беженцев. Сергей Лавров считает, что миграционные потоки, идущие из Афганистана, необходимо купировать и тщательно контролировать.

«Сейчас на повестке дня задачи купирования и контроля миграционных потоков из Афганистана, поскольку под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы», - цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Сергей Лавров призвал Талибан* сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация