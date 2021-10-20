Лавров: Россия призвала Талибан* к созданию инклюзивного правительства в Афганистане

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Москва призывает «Талибан»* сформировать инклюзивное правительство с участием всех политических сил. Такое заявление в среду, 20 октября, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Задача достижения устойчивого мира в Афганистане по-прежнему актуальна», - заявил глава МИД РФ на открытии третьего заседания московского формата по ситуации в стране.

Лавров также выразил сожаление по поводу неучастия в данном мероприятии американских коллег. «Обратили внимание, что США уже во второй раз подряд уклоняются от встречи в рамках расширенной тройки в составе "Россия, США, Китай, Пакистан», - отметил он, но выразил надежду, что Вашингтон готов продолжать работать в данном направлении, а также что новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст поддержит итоги встреч в Москве.

Напомним, в среду, 20 октября, делегация «Талибана»* прибыла в Москву на консультации с представителями Министерства иностранных дел России. Как писал сайт kp.ru, представитель движения заявил, что сформированное талибами* правительство не является окончательным. Он анонсировал реформы в Афганистане и изменения в правительстве

*Запрещенная в России террористическая организация