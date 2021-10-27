Российские предприниматели поддержали идею всеобщей вакцинации

Крупнейшая организаций российских предпринимателей поддерживает идею всеобщей вакцинации, заявил ее глава. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одно из крупнейших объединений российских предпринимателей – «Деловая Россия» - поддержала идею о всеобщей вакцинации. Об этом в среду, 27 октября, заявил глава организации Павел Титов.

«Мы поддерживаем инициативу, что бороться с коронавирусной инфекцией можно только посредством тотальной вакцинации», - цитирует Титова РИА Новости.

Павел Титов считает, что работодателям нужны реально действующие способы не допустить к выполнению определенных функций тех сотрудников, кто не сделал прививку от ковида.

«Конечно, хотелось бы придерживаться демократичного законного метода привития, но, тем не менее, считаем, что работодателям в пострадавших отраслях нужно больше рычагов, чтобы не допускать до определенных ролей в своих компаниях людей, у которых нет прививок», - сказал Титов.

Ранее сообщалось, что руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, выступая на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России», призвал к обязательной вакцинации всего взрослого населения России. По мнению Шмакова, «от добровольности надо переходить к обязательности прививки».