Министры здравоохранения России и Израиля обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

Россия и Израиль могут взаимно признать сертификаты о вакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса Россией и Израилем обсудили на уровне глав министерств здравоохранения, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ в среду, 27 октября.

Переговоры Михаила Мурашко и Ницана Горовица прошли в телефонном формате.

"Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции, - уточнили в ведомстве. - Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу".

Как ранее писал сайт kp.ru, инициативу министра туризма Израиля Йоэля Развозова о допуске в страну туристов, привитых российской вакциной "Спутник V", одобрили на совещании под руководством премьер-министра Нафтали Беннета.

Напомним, в пятницу, 22 октября, российский лидер и премьер Израиля провели встречу в Сочи. Путин отметил, что между Москвой и Тель-Авивом сложились уникальные отношения, а Советский Союз стоял по сути у истоков создания государства Израиль. Кроме того, напомнил президент, там проживает одна из крупнейших в мире зарубежных русскоязычных общин.