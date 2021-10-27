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Здоровье27 октября 2021 14:02

Министры здравоохранения России и Израиля обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации

Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Россия и Израиль могут взаимно признать сертификаты о вакцинации

Россия и Израиль могут взаимно признать сертификаты о вакцинации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса Россией и Израилем обсудили на уровне глав министерств здравоохранения, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ в среду, 27 октября.

Переговоры Михаила Мурашко и Ницана Горовица прошли в телефонном формате.

"Михаил Мурашко отметил, что этот вопрос требует детального обсуждения и выработки общей позиции, - уточнили в ведомстве. - Ницан Горовиц поддержал руководителя Минздрава России и предложил создать рабочую группу по данному вопросу".

Как ранее писал сайт kp.ru, инициативу министра туризма Израиля Йоэля Развозова о допуске в страну туристов, привитых российской вакциной "Спутник V", одобрили на совещании под руководством премьер-министра Нафтали Беннета.

Напомним, в пятницу, 22 октября, российский лидер и премьер Израиля провели встречу в Сочи. Путин отметил, что между Москвой и Тель-Авивом сложились уникальные отношения, а Советский Союз стоял по сути у истоков создания государства Израиль. Кроме того, напомнил президент, там проживает одна из крупнейших в мире зарубежных русскоязычных общин.