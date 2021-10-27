Глава МВД посоветовал украинцам учиться стрелять

Министр внутренних дел Украины призвал расширить в стране сеть тиров, чтобы украинцы учились стрелять. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский призвал украинцев массово учиться стрелять. Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook после того, как на базе Национальной академии МВД завершился Чемпионат по практической стрельбе.

Монастырский считает, что украинское общество должно уделять повышенное внимание уровню культуры обращения с оружием.

- Необходимо повышать практические навыки стрельбы среди мирного населения, расширяя сеть тиров. Ведь закон Украины «Об основах народного сопротивления» вступит в силу в следующем году, а практические навыки стрельбы очень понадобятся для построения обновленной территориальной обороны Украины, - заявил Денис Монастырский.

27 октября официальный представитель ДНР в подгруппе по вопросам безопасности Контактной группы в Минске Алексей Никоноров заявил о том, что украинские военные атаковали нефтяную базу в Донецке, использовав беспилотный летательный аппарат.