Доктор Мясников оценил последствия отъезда россиян в Турцию в нерабочие дни

Уехать на время нерабочих дней в Египет или Турцию - правильное решение, считает доктор Мясников. Фото: САДОВНИКОВА Анна.

Доктор-телеведущий Александр Мясников рассказал, к чему, по его мнению, приведет желание россиян во время недели «ковикул» отдохнуть на курортах Турции и Египта. Врач заявил, что те, кто на время нерабочих дней уезжает к морю, правильно делают!

«Все почему-то переживают, что во время вынужденных «каникул» ломанулись в Турцию и Египет. И что? Почему нет, если есть деньги? Эти люди выпадают из внутрироссийской «цепи передачи инфекции», что точно соответствует духу этих вынужденных каникул», - написал Мясников в своем Telegram.

Мясников считает, что шансов привезти ковид из таких турпоездок немного.

«Что в Турции, что в Египте, уровень инфицирования значительно ниже, чем сегодня в России, там строгий контроль ПЦР тестов, по прилете в Россию также контроль. Пусть отдыхают, если деньги есть!», - объяснил Мясников.

А вот здесь на kp.ru разбираем, как нерабочие дни скажутся на российском бизнесе.