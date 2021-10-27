Как нерабочие дни скажутся на бизнесе: Предприниматели просят не продлевать выходные, а ввести персональную ответственность за вакцинацию

Ограничения везде разные. В большинстве регионов бюджетные и общественные заведения будут закрыты. Это школы, детские сады, центры госуслуг, торговые центры, фитнес-залы, кинотеатры и т.д. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эта неделя в России нерабочая. По сути, в стране объявили плавающие ограничения. Регионы могут менять его сроки на свое усмотрение. Кто-то возобновил ограничения для бизнеса с 25 октября, а кто-то с 28-го или 30-го. Теперь большой вопрос, когда их отменят. В то, что это произойдет с 8 ноября, мало кто верит. Как новые ограничения отразятся на бизнесе и экономике в целом?

Что конкретно запрещено?

Ограничения везде разные. В большинстве регионов бюджетные и общественные заведения будут закрыты. Это школы, детские сады, центры госуслуг, торговые центры, фитнес-залы, кинотеатры и т.д. Останутся работать только аптеки и продуктовые магазины. Выходить из дома можно, некоторые ограничения касаются только пожилых людей.

Тем не менее в отдельных регионах есть послабления и для бизнеса. Например, где-то можно посещать театры и музеи при наличии QR-кода. А где-то кафе и ресторанам запретили работать только в ночное время. В остальном ограничений нет. Что касается остального бизнеса, то здесь, как и в прошлый раз, работать вроде бы нельзя, но если хочется, то можно. По оценкам вице-премьера Андрея Белоусова, потери бизнеса из-за новых ограничений составят 4 млрд рублей ежедневно.

Как будут помогать бизнесу?

Помощь стандартная. Похожим образом бизнесу помогали во время прошлых ограничений - весной 2020 года. Государство планирует выдать бизнесу компенсацию на выплату зарплаты - по минималке на каждого официально трудоустроенного работника. Плюс возобновят льготные кредиты - на те же зарплаты. Их можно будет не возвращать, если сохранить численность занятых на уровне выше 90%. Правда, по состоянию на конец октября это постановление еще не приняли. Но обещали. Правительство уже выделило на эти цели 38,5 млрд рублей.

- Самый главный и острый вопрос – как государство разделит ответственность с бизнесом за предстоящие экономические потери. В 2020 году работодателям в первый месяц пришлось тащить весь груз на себе. Сейчас экономическая и бюджетная ситуация принципиально иная, и бизнес просто не поймет, если новые проблемы возложат исключительно на его плечи. Компенсироваться потери рабочего времени должны из федерального бюджета. Любые прочие варианты будут ударом по экономике. В условиях растущего профицита бюджета этот удар объяснить людям будет невозможно, - считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По его мнению, нужно оказать аналогичную поддержку крупному бизнесу в пострадавших отраслях. В случае потери выручки за период ограничений в размере 30% и более. В частности, речь идет о крупных сетях кафе и ресторанов. Несмотря на небольшую прибыль, такие компании считаются крупными, потому что там занято много работников.

Тем не менее в отдельных регионах есть послабления и для бизнеса. Например, где-то можно посещать театры и музеи при наличии QR-кода. А где-то кафе и ресторанам запретили работать только в ночное время. В остальном ограничений нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не рухнет ли наша экономика?

Доходы бюджета, благодаря высоким ценам на нефть и газ, остаются высокими. Несмотря на все сложности, казна даже будет с профицитом, а резервы наполнятся еще сильнее. А вот отдельные бизнесы могут сильно пострадать.

- Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30 - 50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом, - считают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

- Новым локдауном будет окончательно добита экономика! Мало того, что цены на металлы растут по три раза за месяц, так сейчас мы еще остановим производства. Все дорожает и надо повышать людям зарплаты, а возможностей у бизнеса для этого нет. Не считая разовых выплат на детей, государство не компенсирует населению падение доходов, в том числе отправленным на вынужденные каникулы. У предприятий нет финансовых подушек безопасности, - сетует Сергей Майоров, председатель правления Машиностроительного кластера Татарстана.

- Нынешние решения - это пока не локдаун, а может, четверть локдауна. В общем, зачатки. Поэтому, ущерб для бизнеса больше потенциальный, чем реальный. Но все мы знаем, как быстро все может измениться. И я хочу сразу обозначить тяжесть непродуманных решений. Опасность потери рабочих мест для социальной ситуации немногим лучше, чем эпидемия. Все, чего мы хотим - это чтобы интересы предпринимателей и их коллективов не становились разменной монетой, - призвал Борис Титов.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему кинотеатры закрыли, а театры - нет?

Чиновники хотят, с одной стороны, победить коронавирус, а с другой - не загубить экономику. К примеру, в Москве вакцинированные могут посещать театры и музеи, а кинотеатры закрыты для всех. Бизнес на это уже указывает.

- Разумнее не объявлять локдаун, а ввести персональную ответственность за вакцинацию среди населения, ввести штрафы. Нет QR-кода - сиди дома. В Индии, где население почти в 10 раз больше, чем в России, менее благополучная эпидситуация и медицина, заболевших коронавирусом гораздо меньше. Значит это вопрос дисциплины, которую можно ввести и у нас, - говорит Сергей Майоров.

КАК У НИХ

В разных странах к ограничениям относятся тоже по-разному. В Латвии, например, до 15 ноября закрыто все. Работают только аптеки, продуктовые и зоомагазины. А с 8 вечера до 5 утра введен комендантский час. В Китае перенесли традиционный Пекинский марафон и запретили транспортное сообщение с регионами, где есть вспышки заболеваемости.

В Европе ограничения минимальные. Уровень вакцинации там составляет 50 - 80%. Во многих странах еще с лета ввели цифровые сертификаты о вакцинации или о наличии антител. С ними можно посещать любые заведения: рестораны, музеи, театры. Даже в Великобритании пока не собираются вводить дополнительные ограничения. Число заболевших там больше, чем в России, но уровень смертности ниже.