Суд ЕС обязал Польшу каждый день выплачивать 1 миллион евро за невыполнение решения

ЕС обязал Польшу выплачивать 1 миллион евро ежедневно за невыполнение решения суда Фото: REUTERS

Суд Евросоюза обязал Польшу выплачивать по 1 миллиону евро каждый день за неисполнение норм законодательства Евросоюза.

- Распоряжением Европейского суда Польше предписано выплачивать ежедневный штраф в размере 1 млн евро за отказ приостанавливать действие национального законодательства, которое, в частности, касается юрисдикции дисциплинарной палаты Верховного суда, — говорится в сообщении Европейского суда в Twitter.

Позже заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета назвал штраф узурпацией и шантажом. По его словам, суд ЕС полностью игнорирует польскую конституцию и решения Конституционного суда.

- Это следующий этап операции, призванной лишить Польшу влияния на устройство нашего государства, это узурпация и шантаж, — написал он в Twitter.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала Конституционный суд (КС) Польши за отказ признать верховенство европейского права над польскими законами. По словам главы ЕК, решение КС Польши может грозить стране серьезными последствиями. Выступая на пленарной сессии Европарламента, фон дер Ляйен заявила, что Брюссель может задействовать «условные механизмы финансирования и другие финансовые механизмы» для давления на Варшаву. Как заявила председатель ЕК, «правительство Польши должно нам объяснить, как оно собирается защитить европейские деньги». Кроме того, она отметила, что ЕС может оспорить решение польского КС в судебном порядке.