Установлены правила сдачи экзамена на водительские права в нерабочие дни

В Госавтоинспекции рассказали, как будут принимать экзамены по вождению во время нерабочих дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД рассказали, как можно будет сдать экзамены на водительские права в нерабочие дни. Сдать экзамены, зарегистрировать автомобиль или получить водительское удостоверение можно будет только предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Всем экзаменуемым будут измерять температуру.

«Кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания к экзаменам допускаться не будут», - сообщает МВД-Медиа.

Сотрудники ГИБДД в нерабочие дни будут ограничивать личное общение с участниками дорожного движения.

«В этот период в подразделениях Госавтоинспекции в регионах будут предприняты дополнительные меры, предполагающие минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в Москве приостановят работу некоторые алко-маркеты. Согласно указу мэра Москвы, в столице должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости или продуктов питания составляет менее 30%. Алкоголь не является товаром первой необходимости, а значит, решение о приостановке работы коснется только тех винных бутиков, где преимущественно продают алкоголь.