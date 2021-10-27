Разработчик описал, какой будет вакцина от коронавируса для подростков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина от коронавирусной инфекции для подростков близка по составу к препарату «Спутнику V» и оптимизирована под возраст для минимальных побочных эффектов. Такое заявление в среду,27 октября, сделал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

«Это препарат очень близкий по составу к "Спутнику V", но специально оптимизированный под подростков для того, чтобы получить оптимальную эффективность при минимальной реактогенности», - сказал специалист в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Гущин также выразил надежду, что в скором времени положительное решение об использовании вакцины от коронавируса для подростков будет принято. «Самое главное, что нужно знать, - что подростков нужно вакцинировать», - отмтеил он, указав на то, что сегодня мировой практикой является программа вакцинации, где не ограничиваются взрослыми, и «она переходит сначала на подростков».

Напомним, ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, заявил, что побочные эффекты, выявленные в ходе клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции нового типа для подростков, незначительны, уточнив, что чаще всего наблюдается температура до 37,3 градусов Цельсия.