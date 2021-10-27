Разработчик «Спутника V» заявил, что вакцина получит регистрацию ВОЗ в ближайшее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диалог по регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) находится на финишной прямой. Такое заявление в среду, 27 октября, сделал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин, уточнив, что речь идет о подачи документов и принятия той процедуры, «которая у нас налажена в РФ».

«Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен - понятно, что нужно подготовить для того, чтобы в ближайшее время ВОЗ зарегистрировала вакцину», - заявил он в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», отметив, что российский препарат в ближайшее время препарат регистрацию ВОЗ.

Напомним, 20 октября ВОЗ подтвердила, что процесс переквалификации российской вакцины от коронавируса идет в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что группа инспекторов организации должна вскоре посетить Россию для проведения всех необходимых проверок и оформления документов для одобрения «Спутника V».