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Общество27 октября 2021 16:55

Вильфанд пообещал жителям Европейской России теплое начало ноября

Воздух прогреется до 14 градусов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Жителям Европейской России пообещали теплое начало ноября

Жителям Европейской России пообещали теплое начало ноября

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей Европейской части России ожидает теплое начало ноября.

- Погода в умеренных широтах Европейской России будет связана с тем, что на севере сформировался циклон, а на юге - антициклон... Температура будет повышаться. В среду температура будет около 8-10 градусов, с четверга эти оценки будут превышены... В воскресенье до 13-14 градусов. Температура на семь градусов выше нормы, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, когда ждать настоящую зиму в России. Синоптик отмечает, что снег в воздухе и на земле – это две разные истории. Установление устойчивого снежного покрова в Москве обычно происходит к 28-30 ноября, но бывают и исключения. В истории метеонаблюдений были примеры, когда снег ложился уже с середины ноября, а порой формировался только к середине декабря. Можно предположить, что предстоящая зима в европейской части России будет в пределах нормы. Высока вероятность частых оттепелей, а также значительных похолоданий с температурой от минус 20 до минус 25 градусов.