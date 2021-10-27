В центре Гамалеи рассказали, насколько тяжело протекает коронавирус при повторном заражении

В центре Гамалеи заявили, что в 70% случаев повторный коронавирус проходит с той же степенью тяжести Фото: Александр ГЛУЗ

Переболевшие коронавирусной инфекцией в 70 процентов случаев повторно болеют с той же степенью тяжести, что и в первый раз, если они не вакцинировались от COVID-19. Об этом в среду, 27 октября, рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Эксперт отметил, что есть граждане, которые перенесли заболевание очень тяжело, а позже они заболевают повторно и снова в тяжелой степени. «Только у 30 процентов людей мы видим, что снижается тяжесть, 70 процентов людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально», - сказал специалист, выступая на российском обществе «Знание».

Как писал сайт kp.ru, Гущин также описал, какой будет вакцина от коронавируса для подростков. По его словам, данный препарат близок по составу к «Спутнику V», и оптимизирован под возраст для минимальных побочных эффектов.