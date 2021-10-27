В США подсчитали затраты Европы на попытки ослабить Россию на газовом рынке Фото: REUTERS

Попытки Европы ослабить Россию на газовом рынке будут стоить ей 30 миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Международное энергетическое агентство.

Как отмечается в сообщении, долгие годы Евросоюз пытается создать конкуренцию и ослабить позиции России на рынке энергоносителей, однако теперь европейским ценам придется заплатить за это высокую цену. Сокращение поставок газа спровоцировало энергетический кризис в Европе, в итоге страны Старого Света потратят на голубое топливо на 30 миллиардов больше по сравнению с тем, сколько бы они отдали при прежних ценах, говорится в публикации.

Вместе с тем страны ЕС отмечают прогресс в противостоянии с Россией, который выражается в сокращении влияния Москвы и росте конкуренции со стороны компаний США и Катара, поставляющих сжиженный природный газ, сказано в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин в рамках Российской энергетической недели заявил, что РФ увеличила поставки газа в Европу на 15%. Кроме того, он говорил, что Москва готова наращивать поставки голуюого топлива на европейский рынок, если партнеры попросят об этом.