Жена москвича, умершего во время поисков Светличной, рассказала подробности трагедии

В тот же день актрису нашли на съемках ток-шоу Фото: Александр КАТЕРУША

Исчезновение Светланы Светличной переполошило всю Москву. Актрису искали несколько дней, к поискам даже подключились волонтеры «ЛизыАлерт».

В итоге оказалось, что актриса была на съемках ток-шоу, а глава поисковой организации Григорий Сергеев заявил, что из-за поисков Светличной у волонтеров не хватило сил на реальный поиск пропавшего в Люберцах человека. В итоге мужчина погиб.

Вдова погибшего Андрея Серова рассказала сайту mk.ru, что 25 октября муж отправился на пробежку в Кузьминский лесопарк, с которой домой уже не вернулся.

Сначала женщина пошла на поиски мужа самостоятельно, но отыскать его не смогла.

Ближе к вечеру к поискам подключился сын Андрея, а потом и полиция. Помощи также попросили у волонтеров «ЛизыАлерт».

Время было уже достаточно позднее, поэтому волонтеры начали съезжаться в Кузьминский лесопарк только во вторник утром, 26 октября. Прочесывать местность отправились примерно 10 человек, через несколько минут тело мужчины удалось найти.

Предположительно, во время пробежки у москвича оторвался тромб.

Супруга погибшего призналась, что ее муж еще в мае переболел коронавирусом и после этого принимал препараты, разжижающие кровь.

Врачи сразу предупреждали, что существует угроза тромбоза. Вероятно, смерть была мгновенной.

После того, как Светличная была найдена, она появилась в эфире телепередачи Андрея Малахова на канале «Россия-1». Артистка рассказала, что ей было плохо и пожаловалась на частые головокружения.

- Мне было плохо и спать, мне делали уколы, со мной были врачи. Я сейчас прошлась, надеясь на то, что не упаду. И такое бывает, часто кружится голова, - цитирует ФАН слова актрисы.