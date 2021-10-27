В "Лизе Алерт" опровергли заявления, что из-за поисков Светличной не успели спасти человека

Светлана Светличная Фото: Александр КАТЕРУША

Пост в социальной сети председателя отряда "Лиза Алерт" Григория Сергеева о том, что пропавшего в Люберцах мужчину не успели спасти из-за резонансных поисков актрисы Светланы Светличной, не совсем верно интерпретировали, заявили ТАСС в пресс-службе "Лизы Алерт".

"Пост - скорее обращение к службам, чтобы они так же усиленно искали всех пенсионеров, а не только известных людей, - уточнили в движении. - А так обычно мы приезжаем, и пенсионеров никто кроме нас фактически не ищет, получается, что меньше шансов у других пенсионеров, малоизвестных".

Собеседник агентства уточнил, что это следует воспринимать как сигнал о том, что поисковикам не хватает ресурсов. Так, у некоторых нет денег на бензин, иногда не хватает техники.

"Понятно, что, если бы на том поиске было больше людей, соответственно, было бы больше шансов найти человека", - уточнили в пресс-службе "Лизы Алерт".

Как ранее писал сайт kp.ru, Григорий Сергеев сообщил, что во время ажиотажа вокруг пропавшей актрисы Светланы Светличной поисковики не смогли вовремя помочь другому человеку, который в этом нуждался. В итоге мужчина погиб.

Напомним, о пропаже Светличной в полицию сообщил ее сын Алексей. Мужчина сообщил, что 81-летняя актриса не выходит на связь с 21 октября. По месту жительства женщины никто не открывал дверь, соседи также ничего не знали о местонахождении артистки.

Во вторник, 26 октября, сотрудники московского уголовного розыска узнали, где находится Светличная. Правоохранители нашли телезвезду на киностудии на улице Эйзенштейна.