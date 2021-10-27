Путин заявил, что «Газпром» полностью выполняет соглашения о поставках газа в Европу Фото: REUTERS

Компания «Газпром» полностью выполняет свои долгосрочные соглашения по поставкам газа европейским заказчикам, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ресурсного потенциала Ямала.

Глава государства поручил «Газпрому» после завершения закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) России нарастить объемы закачки голубого топлива в ПХГ Европы, в частности в Австрии и Германии. Также Путин отметил, что сложная ситуация на энергетическом рынке Европы создает некоторые риски и для России, поскольку она тесно связана с европейскими странами экономически.

Как писал сайт kp.ru, ранее российский лидер допустил увеличение поставок газа в Европу. Президент уточнил, что если немецкий регулятор даст разрешение на запуск газопровода «Северный поток – 2», то Москва готова начать поставку 17,5 миллиарда кубов газа уже на следующий день.