Голикова назвала процент привитых россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России первой дозой вакцины от коронавирусной инфекции привиты в среднем 67,8 процента граждан от планового показателя в 80 процентов от всего взрослого населения страны. Такое заявление в среду, 27 октября, сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день в среднем по стране доля вакцинированного населения первым компонентом от планового числа составляет 67,8 процента», - сказала вице-премьер в ходе совещании по массовой вакцинации с регионами.

Согласно последним данным, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составлял 45,7 процента. Полный цикл вакцинации от коронавируса в России был проведен почти 49,2 млн раз.

Как писал сайт kp.ru, Голикова также заявила, что в России наметилась негативная ситуация с волной распространения COVID-19 и призвала соблюдать все ограничительные меры в нерабочие дни для того, чтобы сбить ее, а также пройти вакцинацию.