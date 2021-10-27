Голикова призвала соблюдать все антиковидные меры в нерабочие дни

Татьяна Голикова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России наметилась негативная ситуация с волной распространения коронавирусной инфекции и призвала соблюдать все ограничительные меры в нерабочие дни для того, чтобы сбить ее.

«Впереди у нас с вами нерабочие дни, пожалуйста, примите все меры безопасности для себя и своих близких с тем, чтобы мы имели возможность ограничиться теми нерабочими днями, которые у нас объявлены ... И сбить ту волну, которая сейчас у нас негативная по распространению ковида наметилась, а это, как вы понимаете, полностью зависит от нас с вами», - сказала вице-премьер на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ в среду, 27 октября.

Как писал сайт kp.ru, Голикова также заявила, что если население будет соблюдать антиковидные меры и активно вакцинироваться, то продлять период нерабочих дней в России не придется.

Напомним, 19 октября Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Президент России Владимир Путин это предложение поддержал и объявил указанный период нерабочим.