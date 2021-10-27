В Госдуме дали советы россиянам, чем заняться в нерабочие дни Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 28 октября по 7 ноября в России стартуют нерабочие дни. Они вводятся, чтобы остановить распространение коронавируса. Для многие встал вопрос: чем заняться в это время, ведь все общественные места будут закрыты.

Депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Татьяна Соломатин советует провести время с пользой: наладить контакты с домочадцами, а еще много читать, смотреть интересные фильмы.

- И даже как-то отдохнуть, снять напряжение, под которым мы бесконечно находимся на протяжении почти полутора лет, — отметила собеседница NEWS.ru.

Она также призвала россиян вакцинироваться от коронавируса. Это поможет поскорее остановить болезнь.

Парламентарий отметила, что в стране есть определенные группы людей, которые должны быть привиты. В случае, если они отказываются делать вакцинацию, то «идут в отпуск без сохранения зарплаты до конца пандемического режима».

- Страна большая, в разных регионах разная ситуация по COVID-19 в том числе. Поэтому решать степень ограничительных мер приходится властям на местах, - заключила депутат.

В Москве в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября приостановят работу салоны красоты, спорткомплексы, массажные салоны, солярии, бани и сауны, фитнес-клубы и бассейны. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом, сообщает RT.

С 4 по 6 ноября плата за парковки в Москве взиматься не будет. В остальные дни оплата будет производиться по обычным тарифам, сообщает газета "Известия".