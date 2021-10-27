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Происшествия27 октября 2021 20:29

Экс-главу Раменского района Подмосковья Кулакова оправдали по делу об убийстве любовницы

В Подольском городском суде 15 ноября будет обсуждение последствий вердикта
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков оправдали по делу об убийстве замглавы местной Общественной палаты Елены Исаенковой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков оправдали по делу об убийстве замглавы местной Общественной палаты Елены Исаенковой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по уголовному делу об убийстве его любовницы - замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

«(Кулаков) оправдан», - приводит ТАСС слова адвоката Артема Сарбашева.

По словам адвоката, перед присяжными стояли четыре вопроса: было ли совершено убийство, если было, то совершил ли его Кулаков, виновен ли он и заслуживает ли снисхождения. На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, однако на все последующие два - отрицательно, и соответственно вопрос о снисхождении был снят.

Сарбашев уточнил, что в Подольском городском суде 15 ноября будет обсуждение последствий вердикта и «будет вынесен оправдательный приговор».

Напомним, Кулакова подозревали в убийстве заместителя главы местной Общественной палаты. Тело Исаенковой было найдено 3 мая в ее машине в Раменском. Автомобиль стоял на пустыре, куда приезжают для уединения «влюблённые парочки». Женщина была задушена. Чиновник своей вины не признал.