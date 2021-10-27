Экс-главу Раменского района Подмосковья Кулакова оправдали по делу об убийстве любовницы

Бывший глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков оправдали по делу об убийстве замглавы местной Общественной палаты Елены Исаенковой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Присяжные оправдали бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по уголовному делу об убийстве его любовницы - замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

«(Кулаков) оправдан», - приводит ТАСС слова адвоката Артема Сарбашева.

По словам адвоката, перед присяжными стояли четыре вопроса: было ли совершено убийство, если было, то совершил ли его Кулаков, виновен ли он и заслуживает ли снисхождения. На первый вопрос присяжные ответили утвердительно, однако на все последующие два - отрицательно, и соответственно вопрос о снисхождении был снят.

Сарбашев уточнил, что в Подольском городском суде 15 ноября будет обсуждение последствий вердикта и «будет вынесен оправдательный приговор».

Напомним, Кулакова подозревали в убийстве заместителя главы местной Общественной палаты. Тело Исаенковой было найдено 3 мая в ее машине в Раменском. Автомобиль стоял на пустыре, куда приезжают для уединения «влюблённые парочки». Женщина была задушена. Чиновник своей вины не признал.