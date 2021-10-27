Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии с 1 ноября 2021 Фото: REUTERS

Украина с 1 ноября текущего года возобновит импорт белорусской электроэнергии.

Согласно опубликованным на сайте «Укрэнерго» результатам аукциона, который состоялся в среду, 27 октября, украинская госкомпания «Энергоатом» приобрела 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии, также украинская компания «Электро комьюнити» выкупила 15 МВт.

Напомним, ранее Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в энергетике и ЖКХ (НКРЭКУ) приняла продление запрета на экспорт электроэнергии из России и Белоруссию до 1 ноября 2021.

Позже в Минэнерго незалежной утверждали, что Киев не будет возобновлять импорт электричества из этих стран и с ноября, поскольку запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно. Тем не менее, через некоторое время ведомство сообщило, что запасов угля на двух из трех тепловых электростанций государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго» хватит только на пять - шесть дней работы.