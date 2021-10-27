Швейцария ввела санкции против восьми россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швейцария вслед за Европейским союзом расширила свой санкционный список на фоне воссоединения Крыма с Россией. Ограничительные меры ввели в отношении восемь россиян. Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте Государственного секретариата экономики (SECO).

В черный список вошли начальник Управления ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополь Леонид Михайлюк, руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополь Владимир Терентьев, крымские судьи Виктор Можелянский, Михаил Белоусов, Галина Редько, Андрей Долгополов, а также следователь Магомед Магомедов и прокурор Евгений Колпиков.

Включение в санкционный список этих россиян в Швейцарии обосновали, в том числе, тем, что они «активно поддерживали действия и осуществление политики, которая подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Как отмечается на сайте SECO, в отношении Крыма и города Севастополь действует «запрет на импорт [товаров] без сертификата происхождения, выданного украинскими властями», а также запрещен экспорт ряда швейцарских товаров и предоставление услуг.

Напомним, в сентябре Евросоюз в очередной, 15-й раз, продлил персональные санкции против России. На этот раз ограничения будут действовать до 15 марта 2022