Подозреваемый в убийстве семьи банкира Яхонтова заочно арестован

Михаил Яхонтов

Кунцевский суд Москвы заочно арестовал подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося «Смоленского банка» Михаила Яхонтова и его семьи. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына», - приводит ТАСС заявление суда.

По данным суда, Андрей Скрипкин официально проходит подозреваемым по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 «Убийство двух и более лиц» и «Убийство малолетнего». За такое правонарушение может грозить пожизненное лишение свободы. В Кунцевском суде Москвы сообщили, что к ним поступило ходатайство Следственного комитета о заочном аресте подозреваемого.

Напомним, в минувший вторник, 26 октября, в квартире на Мосфильмовской улице нашли тела мужчины, женщины и их 8-летнего ребенка. Как сообщили в прокуратуре столицы, все трое – с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что убитый мужчина – бывший топ-менеджер «Смоленского банка» Михаил Яхонтов. В 2019 году банкир получил шесть лет колонии за крупную растрату и преднамеренное банкротство. По версии следствия, в начале 2010-х он, занимавший пост заместителя управляющего московского филиала банка, был причастен к выдаче кредитов подставным фирмам.