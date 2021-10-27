Пять человек пострадали в ДТП в Москве

В среду, 27 октября, пять человек пострадали в результате аварии на Тимирязевской улице в Москве. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы

Уточняется, что ДТП произошло, когда водитель автомобиля Daewoo Nexia совершал поворот во двор и не уступил дорогу водителю машины «ВАЗ-2107», который двигался во встречном направлении. Все произошло на Тимирязевской улице у дома номер 27.

«В результате происшествия пострадали пять человек - водитель и три пассажира «ВАЗа», а также водитель «ДЭУ»», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, у всех пострадавших не тяжелые травмы, и оба водителя трезвые.

Напомним, в минувший понедельник, 25 октября, водитель автомобиля Hyundai ix 35 не справился с управлением и выехал на тротуар на улице Конюшковская в центре Москвы, где впоследствии врезался в стену здания рядом с зоопарком. Водителя доставили в больницу с сотрясением головного мозга, а также закрытой черепно-мозговой травмой и переломом носа.