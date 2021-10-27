Intel представила новые процессоры Alder Lake для персональных компьютеров Фото: REUTERS

Корпорация Intel объявил о выходе 12-го поколения процессоров Core. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Intel выпускает первые продукты из семейства микропроцессоров Intel Core 12-го поколения», - говорится в сообщении, где отмечается, что шесть первых представленных процессоров для ПК перейдут на новую модель оперативной памяти DDR5.

Наиболее мощным в линейке станет 16-ядерный Core i9-12900K, который Intel называет «лучшим процессором в мире». Данная платформа может работать на максимальной частоте 5 ГГц. Производителям компьютеров чип обойдется в 589 долларов (около 41 000 рублей), а цены на «коробочную» версию объявят позже.

Компания заявляет, что в новое поколение Intel Core войдут 60 процессоров. Уточнятся, что предварительные заказы на чипы Intel 12-го поколения открываются в среду 27 октября, а в продажу для широкого рынка процессоры поступят уже 4 ноября.