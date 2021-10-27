Госдеп опасается, что работа посольства США в России сведется к выполнению технических функций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный департамент США опасается, что работа американского посольства в России на фоне сокращения дипломатического персонала сведется исключительно к выполнению технических функций.

Как передает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник, посольство в итоге сможет обеспечивать только присутствие на уровне смотрителя в России. Причиной собеседник назвал глубокий спад в дипломатических отношениях между двумя странами.

По словам чиновника, штат посольства США в Москве сократился с 1 200 человек в 2017 году до 120 по состоянию на октябрь текущего года. «Мы движемся к тому, чтобы столкнуться когда-нибудь в следующем году с ситуацией, в которой нам будет просто сложно продолжать что-либо, кроме как поддерживать присутствие [на уровне] смотрителя в посольстве», - отметил дипломат.

Напомним, с 12 мая американская сторона приостановила оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг россиянам. Консульские услуги временно не оказываются и в американских консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке. Таким образом, для получения в России доступны только дипломатические визы. Как писал сайт kp.ru, накануне в Госдепартаменте заявили, что желающие посетить США россияне смогут оформить заявку на получение американской визы в Варшаве.