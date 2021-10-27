Экс-глава "Автодора" Сергей Кельбах отправлен под домашний арест Фото: Андрей МИРЕЙКО

Суд отправил бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха под домашний арест до 11 декабря 2021 года по делу о нарушениях при строительстве ЦКАД.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 27 октября 2021 года в отношении обвиняемого Кельбаха Сергея Валентиновича избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 11 декабря», - приводит ТАСС сообщение в пресс-службы суда.

Как писал сайт kp.ru, ранее Следственный комитет обратился в суд с ходатайством о заключении Кельбаха под стражу до 11 декабря 2021 года. Следователи заявили, что ущерб от его действий оценивается в 2 млрд рублей.

В июле 2019 года генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил о возбуждении уголовного дела из-за нарушений при строительстве ЦКАД, не уточнив тогда, о бывшем или действующем руководителе идет речь. Позже в компании отметили, что дело касается Кельбаха, который покинул пост в феврале.

По данным следствия, в 2015 году Кельбах незаконно согласовал оплату банковской гарантии в размере 3,9 млн рублей, а через два года согласовал неправомерное предоставление компании дополнительного аванса в 2 млрд рублей, потратив на это средства Фонда национального благосостояния, предназначенного для строительства Центральной кольцевой автодороги.