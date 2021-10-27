Живущий в нищете афганец продал дочь за 549,7 долларов Фото: REUTERS

Пребывающий в крайней нищете житель Афганистана продал свою 16-летнюю дочь за полтысячи долларов.

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к этой семье, все произошло в провинции Багдис на северо-востоке Афганистана. Мужчина продал свою дочь по имени Наджиба другой семье за 50 000 афгани (549,7 долларов).

Ранее другой житель Афганистана сообщил газете Times, что был вынужден продать свою четырехлетнюю дочь за 590 долларов для того, чтобы спасти от голода семью из семи человек.

Напомним, в конце сентября Организация Объединенных Наций (ООН) получила 131 миллион долларов от участников конференции по гуманитарной помощи Афганистану. Как сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга, на данный момент собрано 21,7 процента от заявленной суммы в 606 миллионов долларов. Именно столько необходимо собрать для республики до конца текущего года.