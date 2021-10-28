Власти Тайваня рассчитывают на поддержку США в случае конфликта с Китаем

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Тайваня рассчитывают на поддержку Соединенных Штатов в случае конфликта с Китаем, об этом заявила этом глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в интервью телеканалу CNN.

«Да, я верю в это, учитывая наши длительные отношения с США и поддержку со стороны американцев, конгресса и администрации, которая нам очень помогает», - сказала Цай Инвэнь в ответ на соответствующий вопрос.

Она также сообщила, что у Тайваня «есть широкий спектр сотрудничества с США, оно направлено на усиление нашей обороноспособности», в частности, на острове уже работают несколько американских инструкторов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что в случае агрессии против Тайваня со стороны Китая Вашингтон встанет на защиту этого островного государства, которое Пекин считает отколовшейся провинцией КНР. Так глава Белого дома ответил на вопрос, может ли он пообещать Тайваню поддержку американских военных, если дойдет до вооруженного конфликта с Китаем.