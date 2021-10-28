Forbes: Бомбардировщики ВВС США отрабатывают новую задачу – уничтожение кораблей России

Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer Фото: REUTERS

Бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США B-1B Lancer отрабатывают новую главную задачу – уничтожение кораблей Балтийского и Черноморского флотов России, сообщает журнал Forbes.

Издание отмечает, что пара таких американских самолетов может выпустить по Балтийскому флоту 48 противокорабельных ракет большой дальности LRASM.

«Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один раз и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», - говорится в статье Forbes.

Кроме того, как утверждает автор материала, благодаря большой дальности LRASM американские бомбардировщики B-1B могут обстрелять российские корабли в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО.

Ранее в этом журнале появилась публикация о том, что Штаты «репетируют» войну с Россией у самых границ нашей страны: ВВС США проводят учения на острове Шемья на Аляске, где находится ближайший к российской территории американский военный аэродром – силы двух стран располагаются всего в 322 километрах друг от друга.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 11 октября два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer вылетели с авиабазы Фэрфорд в Англии и совершили полеты в регионе Балтийского моря.