Гинцбург заявил о 100% защите от коронавируса при иммунизации "Спутником V" и назальной вакциной

Иммунизация "Спутником V" и назальной вакциной дает дополнительную защиту Фото: REUTERS

Иммунизация "Спутником V" и ревакцинация назальным препаратом должна защитить не только от тяжелого течения COVID-19, но и от заражения коронавирусом, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", - отметил Гинцбург.

Напомним, что гуморальный иммунитет отвечает за защиту организма после попадания вируса, а мукозальный иммунитет защищает слизистую оболочку рта и носа, через которую чаще всего проникает инфекция.

Кстати, именно такой способ защиты от заражения выбрала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Как ранее писал сайт kp.ru, Матвиенко рассказала журналистам, что хорошо перенесла назальную вакцинацию.

Председатель Совфеда также обратила внимание, что назальная вакцина служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Однако она не отменяет необходимости ставить прививку.