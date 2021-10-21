Матвиенко хорошо перенесла назальную вакцину от коронавируса

Валентина Матвиенко следит за уровнем антител Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам, что хорошо перенесла назальную вакцинацию.

"Я перенесла ее хорошо, как раз у меня был период очень активного общения с людьми, все обошлось, я не заболела, - отметила Матвиенко. - Но я слежу за антителами, если будет снижение, я обязательно пойду на ревакцинацию".

Председатель Совфеда также обратила внимание, что назальная вакцина служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Однако она не отменяет необходимости ставить прививку.

Как ранее писал сайт kp.ru, Валентина Матвиенко сообщила, что 19 июня сделала аэрозольную прививку от коронавирусной инфекции. Она уточнила, что находится в группе волонтеров, так как эта вакцина официально не зарегистрирована в стране.

Напомним, в октябре министерство здравоохранения России одобрило второй этап клинических исследований назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Спрей "Гам-ковид-вак" будут испытывать в научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. В исследовании примут участие 500 человек.