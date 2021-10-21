Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика21 октября 2021 14:21

Матвиенко хорошо перенесла назальную вакцину от коронавируса

Председатель Совфеда планирует сделать ревакцинацию, когда уровень антител снизится
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Валентина Матвиенко следит за уровнем антител

Валентина Матвиенко следит за уровнем антител

Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам, что хорошо перенесла назальную вакцинацию.

"Я перенесла ее хорошо, как раз у меня был период очень активного общения с людьми, все обошлось, я не заболела, - отметила Матвиенко. - Но я слежу за антителами, если будет снижение, я обязательно пойду на ревакцинацию".

Председатель Совфеда также обратила внимание, что назальная вакцина служит для повышения иммунитета носоглотки, через которую и проникает вирус. Однако она не отменяет необходимости ставить прививку.

Как ранее писал сайт kp.ru, Валентина Матвиенко сообщила, что 19 июня сделала аэрозольную прививку от коронавирусной инфекции. Она уточнила, что находится в группе волонтеров, так как эта вакцина официально не зарегистрирована в стране.

Напомним, в октябре министерство здравоохранения России одобрило второй этап клинических исследований назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Спрей "Гам-ковид-вак" будут испытывать в научно-исследовательском центре "Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. В исследовании примут участие 500 человек.