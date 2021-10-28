Украинцы раскритиковали закупку электроэнергии у России

Украина вновь закупает электричество в России и Белоруссии
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Публикация украинского портала ТСН об участии Незалежной в аукционах на закупку электроэнергии у России и Белоруссии вызвала шквал критических комментариев в социальной сети Facebook.
Пользователи соцсети признались, что им стыдно, что страна не может обеспечить население даже собственной электроэнергией. Некоторые из них задались вопросом, почему электроэнергию покупать у РФ можно, а газ в несколько раз дешевле – нельзя?
"А газ напрямую по 175 долларов за 1000 м3 - то не, - написал Андрей Паранюк. - Лучше по несуществующему реверсу с еврохабов по заоблачной цене, плюс до 50 долларов за этот виртуальный реверс кому-то на карман".
Напомним, до конца октября на Украине действует запрет на подобные закупки. Власти воспользовались тем, что доступная на импорт электроэнергия будет поставляться в ноябре, то есть после истечения запрета.
Как ранее писал сайт kp.ru, решение запретить экспорт электроэнергии из России и Белоруссии приняла Национальная комиссия страны, осуществляющая государственное регулирование в энергетике и ЖКХ (НКРЭКУ).
С конца мая по конец сентября 2021 года Национальная комиссия не получил ни одного обращения с просьбами возобновить поставки электроэнергии из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества.