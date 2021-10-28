Американский генерал сравнил испытание Китаем гиперзвукового оружия с запуском СССР "Спутника-1"

Американцы очень обеспокоены испытанием Китаем планирующего гиперзвукового летательного аппарата Фото: REUTERS

Информация о том, что Китай успешно испытал планирующий гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА) произвела на руководство США примерно то же впечатление, что и запуск Советским Союзом первого в мире искусственного спутника Земли "Спутник-1". Об этом заявил в интервью Bloomberg председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"То, что мы наблюдали, представляет собой очень серьезное событие, испытание систем гиперзвукового вооружения. И это вызывает большое беспокойство, - заявил Милли. - Не знаю, было ли это так же, как при запуске спутника, но я думаю, что было очень похоже. Все наше внимание приковано к этому".

Как ранее писал сайт kp.ru, Китай в августе 2021 года испытал планирующий ГЛА, способный нести ядерный заряд и это не осталось незамеченным в Пентагоне.

По информации американских журналистов, ГЛА пролетел через низкоорбитальное пространство, но прошел в нескольких десятках километров от цели.

Несмотря на промах, это вызвало беспокойство в военных кругах Соединенных Штатов, ведь со стороны Южного полюса, откуда потенциально может прилететь ГЛА, противоракетная оборона страны более уязвима.