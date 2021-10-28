Раппопорт, Хабенский и Хаматова попросили Путина изменить закон об иноагентах

Константин Хабенский подписал обращение к президенту России Владимиру Путину Фото: Борис КУДРЯВОВ

Руководители благотворительных фондов направили коллективное письмо на имя президента России Владимира Путина с призывом изменить закон об иностранных агентах, сообщает портал "Такие дела".

По их словам, деятельность фондов помощи не может считаться политической, поэтому на них действие закона распространяться не должно.

"Действие пункта 6 статьи 2 настоящего Федерального закона не распространяется на объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, благотворительные организации, зарегистрированные в установленном законом порядке", - такую редакцию пункта 7 статьи 1 предложили авторы обращения.

Отметим, что письмо подписали 40 человек. Среди них соучредитель благотворительного фонда "Подсолнух" Тимур Бекмамбетов, попечитель благотворительного фонда "Дети-бабочки" Ксения Раппопорт, худрук МХТ имени Чехова и соучредитель "Благотворительного фонда Константина Хабенского" Константин Хабенский и соучредитель благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закон об иностранных агентах в России не отменят, так как он необходим для сдерживания влияния западных партнеров через агентов на территории страны. Также она сравнила российский закон об иностранных агентах с американским. И результаты оказались не в пользу последнего.

В частности, по словам Захаровой, в США "иноагентом может стать реально любое юридическое или физическое лицо", в то время как в России "этим статусом наделяются некоммерческие организации, общественные объединения, иностранные СМИ, а также те информационные ресурсы и юрлица, которые созданы для распространения материалов СМИ-иноагентов на территории России", а также физические лица, выполняющие аналогичные функции