Подозреваемый в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи покончил с собой

Экс-банкир Михаил Яхонтов. Фото: кадр видео

Подозреваемый в убийстве бывшего банкира Михаила Яхонтова, его жены и ребенка покончил с собой. Накануне он был задержан в Белоруссии и готовился к высылке в Россию.

Тела бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его супруги и их 8-летнего сына нашли 26 октября в одной из башен элитного ЖК "Воробьевы Горы" в Москве. Взрослые были зарезаны, а ребенок задушен. Эксперты установили, что семью убили за два дня до этого, еще в воскресенье, 24 октября

По подозрению в совершении преступления был задержан бывший бизнес-партнер убитого банкира. Как показали камеры наблюдения, сразу после тройного убийства он сбежал в Белоруссию. Там он был задержан и ожидал высылки в Россию.

По данным ТАСС, задержанный покончил с собой в тюремном изоляторе. Сегодня, 28 октября, его должны были доставить на допрос в Москву.

Как ранее писал сайт kp.ru, тройное убийство экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи было совершено с особой жестокостью. Как сообщил тесть убитого мужчины, 8-летнего ребенка убили лишь потому, что он звал на помощь.