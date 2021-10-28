Правительство РФ обнулило экспортные пошлины на алюминиевые сплавы

Решение о пересмотре некоторых ставок было принято в ответ на обращения представителей отрасли Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российское правительство одобрило обнуление вывозных пошлин на алюминиевые сплавы и снижение ввозных пошлин на ферросилиций до 5%. Об этом в четверг, 28 октября, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин одобрил инициативу, по которой вывозные пошлины на алюминиевые сплавы будут установлены на уровне 0%. По мнению представителей правительства, это позволит укрепить экспортный потенциал производителей и сохранить занятость на крупных предприятиях.

"Нынешнее решение о пересмотре некоторых ставок принято в ответ на обращения представителей отрасли и связано с частичным изменением ситуации на внешних рынках", - поясняют в правительстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, тысячи предприятий и миллионы рабочих мест могут пострадать в Европе из-за сокращения поставок магния из Китая. Об этом заявила европейская ассоциация сталелитейных компаний Eurofer.