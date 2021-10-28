Сестра Орнеллы Мути арестована в Италии за торговлю наркотиками

Итальянская актриса Орнелла Мути Фото: EAST NEWS

Старшая сестра звезды итальянского кино Ореллы Мути, 71-летняя Клаудия Ривелли, была арестована за нелегальную торговлю синтетическими наркотиками. Полиция задержала ее в рамках крупной операции по борьбе с распространением запрещенных веществ.

Как пишет газета Corriere della Sera, всего в рамках операции правоохранительных органов было задержано 39 человек. Они подозреваются в торговле "новыми психоактивными веществами" через теневой сегмент интернета. Клаудия Ривелли была арестована в своем доме в Риме, где при обыске были обнаружены три флакона наркотика, который, в частности, называют "наркотиком для изнасилования" - он используется преступниками для приведения жертвы в беспомощное состояние.

Как ранее писал сайт kp.ru, популярную актрису Орнеллу Мути итальянский суд приговорил к восьмимесячному тюремному заключению и штрафу в 600 евро. Потом вместо срока увеличили штраф в 50 раз. Иск против актрисы подала администрация театра Верди в городе Порденоне, где она должна была выступать в декабре 2010 года. Но не выступила, хотя зрители купили билеты.