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Общество28 октября 2021 12:45

Песков: Просьбу об изменении закона об иноагентах доведут до Путина

Руководители благотворительных организаций направили на имя президента РФ коллективное письмо
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин еще не видел обращение руководителей благотворительных организаций с просьбой изменить закон об иноагентах, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг, 28 октября.

"Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства", - уточнил представитель Кремля.

Песков напомнил, что российский лидер на Валдайском форуме говорил о том, что нужно "поработать и разобраться с правоприменительной практикой этого закона".

Как ранее писал сайт kp.ru, авторы обращения к Владимиру Путину считают, что деятельность благотворительных фондов не может считаться политической, поэтому на них действие закона распространяться не должно. В число людей, подписавших письмо к президенту, вошли Тимур Бекмамбетов, Ксения Раппопорт, Константин Хабенский и Чулпан Хаматова.